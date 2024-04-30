المندلاوي يصل باكو للمشاركة في المنتدى العالمي السادس للحوار

2024-04-30 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل رئيس مجلس النواب بالنيابة، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأذرية باكو للمشاركة في المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، رئيس الإتحاد البرلماني العربي، محسن المندلاوي، وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأذرية باكو، تلبية لدعوة رسمية مقدمة من صاحبة غافاروفا، رئيس المجلس الوطني في جمهورية اذربيجان".وأضاف، أن "المندلاوي سيشارك خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً، في أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات، الذي يعقد في جمهورية أذربيجان للفترة من (١-٣/ أيار ٢٠٢٤)".