الكهرباء تستنفر لمواجهة الأمطار الغزيرة

2024-04-30 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، حالة الإستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بإستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار، وبالتواجد على نحو كامل وعلى مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً".

وأشار البيان الى، ان التوجيه شدد على ان "تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة".

ودعت الوزارة، "كافة مديري التشكيلات الى متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".

وتشهد العاصمة بغداد وعدة محافظات منذ ساعات أمطارا أحياناً غزيرة، فيما توقعت الأنواء الجوية ان تستمر لثلاثة أيام محذرة من حدوث سيول.