مجلس البصرة يستحدث ناحية جديدة ويوضح موقفه من إقالة مسؤول محلي

2024-04-30 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن استحداث ناحية جديدة، فيما أوضح ملابسات قراره بشأن إعفاء قائممقام الزبير من منصبه.

وقال رئيس المجلس، خلف البدران، في موتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة عقد جلسته الحادية عشر اليوم، واتخذ قراراً باستحداث ناحية الزريجي، بتصويت جميع أعضاء مجلس المحافظة، فيما ناقش ملف الصحة والاطلاع على آلية الاختيار لمنصب مدير عام الصحة، واتخذ قراراً بترحيل المقترح إلى الجلسة المقبلة لحل الخلاف بين الحكومتين الاتحادية والمحلية، وبيان أحقية المجلس بالتصويت على إعفاء وتنصيب مدير عام لصحة المحافظة".

وأضاف "المجلس ناقش أيضاً مسألة التعويضات بالنسبة للعوائل المتجاوزة على الخط السككي، حيث اقترح المجلس مخاطبة وزارة النقل باعتبارها الجهة المستفيدة من المشروع ومطالبتها بتخصيص قطع أراضي للعوائل المزالة أو التي سيتم إزالة مساكنها مع تعويضات مالية لها، فضلاً عن التوصية بإلزام الجهات الاستثمارية المستفيدة من المشروع بدفع تعويضات مضاعفة لهذه العوائل".

وأكد البدران أن "المجلس اتخذ قراراً بتشكيل لجان مؤقتة أهمها لجنة النفط والغاز برئاسة رئيس المجلس وعضوية أعضاء المجلس وقاضي ونائب المحافظ وجهاز المخابرات، لبحث ملف العمالة وملف المنافع الاجتماعية".

وأوضح أن "المجلس لم يقم بإقالة قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر من منصبه وأنما قام بتفعيل قرار نيابي سابق يوصي بإعفاء قائممقام الزبير من منصبه لتقصيره بواجباته الوظيفية وإرسله إلى ديوان المحافظة للمضي قدماً بتنفيذه".