ديالى وذي قار.. فتاة تنهي حياتها وفتى ينتحر بسبب "البكالوريا"

2024-04-30 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار طالب في المرحلة المتوسطة بسبب رسوبه في الامتحانات المؤهلة للشمول بـ"البكالوريا".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً وصل إلى مركز شرطة هبهب عن انتحار فتى تولد 2010 طالب في الصف الثالث المتوسط، بشنق نفسه داخل منزله في منطقة الهاشميات بقرية البازول التابعة لناحية هبهب".

وبين أن "الطالب انتحر بسبب رسوبه وعدم دخوله امتحانات البكالوريا"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء بعقوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذي قار، جنوبي العراق، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً تعمل ربة بيت تسكن قضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن المصدر، أن الفتاة قامت بشنق نفسها بواسطة شال (حجاب) داخل احد غرف المنزل ولم يتم معرفة أسباب الانتحار حيث تم نقل الجثة الى قسم الطب العدلي.