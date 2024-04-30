ديربي العاصمة ينتهي بالتعادل الإيجابي بين الشرطة والقوة الجوية

2024-04-30 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل الشرطة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-1) في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 25 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وسجل هدف القوة الجوية ايمن حسين عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 21، بينما عادل للشرطة محمود المواس في الدقيقة 24.وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده الى 56 نقطة في صدارة الترتيب بينما الشرطة ارتفع الى 53 في وصافة ترتيب الدوري.