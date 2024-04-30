2024-04-30 23:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل عدة عمليات بمناطق أخرى ضمن خطة الأمن الوقائي لتنظيف المناطق من البؤر الإجرامية. وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا، إن “السياق المتبع في عملية البتاويين سيشمل سلسلة عمليات بمناطق أخرى تستهدف توفير الأمن والعمل على مبدأ الأمن الوقائي […]

ظهرت المقالة بعد البتاويين.. الداخلية تطلق عمليات تطهير “بؤر الجريمة في بغداد” أولاً على Eishan.