2024-04-30 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، أهمية متابعة ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات بين العراق وامريكا.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس، مساء اليوم، اجتماعاً ضمّ عدداً من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع ملف زيارة واشنطن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي عقدها الوفد العراقي الرسمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع الجانب الأمريكي، خلال الزيارة الأخيرة، وذلك انطلاقاً من نهج الحكومة في المتابعة الدقيقة لكل الملفات التي تعمل عليها، بضمنها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتفاهمات مع حكومات الدول، وآخرها ملف العلاقة مع الولايات المتحدة".

وشهد الاجتماع بحسب البيان "مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا (HCC)، المعنية بتفعيل الاتفاقية الإطارية بين العراق والولايات المتحدة بمحاورها السبعة، وكذلك مناقشة ملف الشراكة الاقتصادية المهمة التي عقدها القطاع الخاص العراقي مع كبريات الشركات الأمريكية".

وأكد السوداني "أهمية متابعة ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة في مجالات عديدة، من أجل ترتيب العلاقة الثنائية، بما يخدم المصالح العليا للعراق، وأشار سيادته إلى ضرورة الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجاليات العراقية، في حملات الإعمار وتقديم الخدمات، وفي تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي" واصفاً "هذه الكفاءات بالثروة المعطلة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، المستشارين، بترتيب الأولويات في متابعة مخرجات زيارة واشنطن، وأن يتولى كل مستشار متابعة ملف محدد، إلى جانب الوزارة المعنية والسفارة العراقية في واشنطن، ورفع ما يتحقق منه له".

كما وجه السوداني بتعيين سكرتارية خاصة للّجنة التنسيقية العليا (HSS)، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات الدورية، لمتابعة واستعراض ما تم إنجازه".