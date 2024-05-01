بايرن والريال يتعادلان ويؤجلان الحسم الى موقعة البرنابيو

2024-05-01 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعادل بايرن ميونخ الألماني، وضيفه ريال مدريد الإسباني، 2-2، مساء اليوم الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، على ملعب أليانز أرينا في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للريال وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الملكي.

وفي بداية الشوط الثاني استعاد البايرن توازنه بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة 53 ليروي ساني، في حين حقق هاري كين الهدف الثاني لميونخ بالدقيقة 57.

وعاد فينيسيوس ليسجل هدف التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتأجل الحسم في لقاء الإياب في الثامن من أيار بملعب سانتياغو برنابيو.