رئيس الوزراء يوجه المستشارين بترتيب الأولويات في متابعة مخرجات زيارة واشنطن

2024-05-01 00:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، المستشارين بترتيب الأولويات في متابعة مخرجات زيارة واشنطن، فيما أكد ضرورة الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجاليات العراقية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من مستشاري رئيس مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع ملف زيارة واشنطن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي عقدها الوفد العراقي الرسمي، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء مع الجانب الأمريكي، خلال الزيارة الأخيرة، وذلك انطلاقاً من نهج الحكومة في المتابعة الدقيقة لكل الملفات التي تعمل عليها، بضمنها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتفاهمات مع حكومات الدول، وآخرها ملف العلاقة مع الولايات المتحدة".وأضافن أن "الاجتماع شهد مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا (HCC)، المعنية بتفعيل الاتفاقية الإطارية بين العراق والولايات المتحدة بمحاورها السبعة، وكذلك مناقشة ملف الشراكة الاقتصادية المهمة التي عقدها القطاع الخاص العراقي مع كبريات الشركات الأمريكية".وأكد السوداني، بحسب البيان، "أهمية متابعة ما تمّ التوصل إليه من تفاهمات بين العراق والولايات المتحدة في مجالات عديدة، من أجل ترتيب العلاقة الثنائية، بما يخدم المصالح العليا للعراق"، مشيرا إلى "ضرورة الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها الجاليات العراقية، في حملات الإعمار وتقديم الخدمات، وفي تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، ووصف سيادته هذه الكفاءات بالثروة المعطلة".ووجه رئيس مجلس الوزراء، المستشارين، "بترتيب الأولويات في متابعة مخرجات زيارة واشنطن، وأن يتولى كل مستشار متابعة ملف محدد، إلى جانب الوزارة المعنية والسفارة العراقية في واشنطن، ورفع ما يتحقق منه إلى سيادته، كما وجه بتعيين سكرتارية خاصة للّجنة التنسيقية العليا (HSS)، والتأكيد على مواصلة الاجتماعات الدورية، لمتابعة واستعراض ما تم إنجازه".