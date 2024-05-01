2024-05-01 00:18:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الناطق الرسمي باسم حركة وعي، حامد السيد، إن هناك 50 نائباً مستقلاً، جميعهم”كلاوچية”، على حد وصفه. وذكر السيّد في مقابلة متلفزة تابعتها “إيشان”، أن “50 نائباً مستقلاً من “الكلاوچية” صعدوا إلى البرلمان كما صعد الإسلاميون في العام 2005 إلى البرلمان”. وأضاف، أن “النواب المستقلين فشلوا، لكنهم لن يستخدموا السلاح إذا خسروا في الانتخابات، ولن […]

ظهرت المقالة حركة وعي: 50 “كلاوچياً” حصلوا على عضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة أولاً على Eishan.