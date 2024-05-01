2024-05-01 00:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بين يد مستشاريه مخرجات زيارة الولايات المتحدة الأميركية، حاثاً الجميع على المضي كلاً حسب اختصاصه. وترأس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضمّ عدداً من مستشاري رئيس مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع ملف زيارة واشنطن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي عقدها الوفد العراقي الرسمي، برئاسة السيد رئيس […]

ظهرت المقالة السوداني لمستشاريه: هذه مخرجات زيارة واشنطن خذوها وانطلقوا أولاً على Eishan.