وزير التجارة يوجه باتخاذ الاجراءات للحفاظ على خزين الحنطة بالتزامن مع الأمطار

2024-05-01 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التجارة أثير الغريري، باخذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على خزين الحنطة والمواد الغذائية بالتزامن مع موجة الامطار.وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة اثير الغريري ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة جرى خلالها مناقشة اهم الملفات والخطط التي تتعلق بمفاصل عمل دوائر وشركات الوزارة والتصويت على القرارت التي تخدم العمل للارتقاء بالاداء . "واكد الوزير الغريري "في بداية اجتماع الهيئة على ضرورة اخذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على خزين الحنطة والمواد الغذائية بالتزامن مع موجة الامطار التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الايام ."ووجه الوزير الغريري " بضرورة الاسراع بانجاز محاضر الغبن والترفيعات والعلاوات وضمن استحقاقات الموظفين ، تحقيقا للمصلحة العامة والذي يقع من ضمن المهام للحفاظ على تلك الحقوق "، مشيرا الى ان"هيئة الرأي تتحمل مسؤولية كبيرة في النظر بالملفات و التوصيات التي تطرح وايجاد حلول سريعة مع ما يتلائم مع الوضع العام . "وذكرت الوزارة "في بيان نقله المكتب الاعلامي ، ان "الهيئة ناقشت خلال اجتماعها المواضيع المطروحة في اجندة اعمالها واهمها : توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بحوافز الدعم ، ونصوصها القانونية والقرارات الصادرة بشأنها ودعم مبالغ الموازنة التشغيلية، وكذلك لجان الاشراف العليا لقيادات الوزارة لموسم تسويق الحنطة المحلية في بغداد والمحافظات واجراءات الحفاظ على سلامة خزين الحنطة".وتابع: "اضافة الى الافكار والمقترحات والملاحظات لايجاد مشاريع شراكة واستثمار وخطط وبرامج اقتصادية لتعظيم الموارد للاستغناء عن تمويل الموازنة العامة في مركز الوزارة "، لافتا الى ان "الهيئة تبادل وجهات النظر في تلك المواضيع والتصويت على اقرارها وفق مامخطط لها ووفق النصوص القانونية والقرارات الصادرة بشأنها ".