النجف يحقق الفوز على صيفه الكرخ في دوري نجوم العراق

2024-05-01 01:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 3-2 في اخر مباريات اليوم الاول لمنافسات الجولة 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

انطلقت المباراة عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم النجف بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني ادرك الكرخ التعادل بأقدام البديل جعفر عبيس عند الدقيقة 51، وفي الدقيقة 66 أضاف الكرخ هدفه الثاني عن طريق حسن محمد حبيب، وسجل فريق النجف هدف التعديل الثاني في الدقيقة 78 عن طريق حازم المستوري واضاف المستوري هدفه الشخصي الثاني والثالث للنجف في الدقيقة 83.

شهد اللقاء طرد لاعب الكرخ يونس غني في الدقيقة 76 ليكمل الكرخ المباراة بعشرة لاعبين.

ادار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة، ووليد سلطان مساعداً أول، وياسر هاشم مساعداً ثان، ومحمد صادق حكما رابعا، وزيد ثامر حكم (فار) .