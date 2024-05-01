في إجراء مفاجئ.. "سرايا السلام" تخلي المطعم التركي ببغداد

2024-05-01 02:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن عناصر "سرايا السلام" أخلت المطعم التركي في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

والمطعم التركي الواقع في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد والمطل على المنطقة الخضراء، كان مقرا لمحتجي تظاهرات تشرين عام 2019، وبعد احداث دامية شهدتها التظاهرات، سيطرت عناصر من سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري على مبنى المطعم المهجور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر السرايا السلام، سلمت المطعم التركي الى القوات الامنية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، من دون بيان تفاصيل أكثر.

ولم تتمكن شفق نيوز التحصل على تعليق رسمي على الفور.