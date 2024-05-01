روما يأمل في تمديد إعارة لوكاكو

2024-05-01 07:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت شبكة توتو ميركاتو ان نادي روما يعمل على استمرار النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في صفوف الفريق للموسم المقبل.لوكاكو يلعب حاليا مع روما على سبيل الاعارة مع تشيلسي لموسم واحد فقط دون أحقية أو إجبارية الشراء.وأشارت الشبكة إلى أن روما لا ينوي دفع مبلغ 42 مليون يورو الذي يطلبه تشيلسي مقابل التخلي نهائيا عن لوكاكو حتّى لو تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.وأوضحت الشبكة أنّ خطة روما ستكون إقناع تشيلسي في تمديد إعارة لوكاكو لموسم آخر.