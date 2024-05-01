اجراءات حكومية للحفاظ على خزين الحنطة بالتزامن مع الأمطار

2024-05-01 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير التجارة أثير الغريري، باخذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على خزين الحنطة والمواد الغذائية بالتزامن مع موجة الامطار. وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير التجارة اثير الغريري ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة جرى خلالها مناقشة اهم الملفات والخطط التي تتعلق بمفاصل عمل دوائر وشركات الوزارة والتصويت على القرارت التي تخدم العمل للارتقاء بالاداء. واكد الوزير الغريري في بداية اجتماع الهيئة على ضرورة اخذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على خزين الحنطة والمواد الغذائية بالتزامن مع موجة الامطار التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الايام. ووجه الغريري بضرورة الاسراع بانجاز محاضر الغبن والترفيعات والعلاوات وضمن استحقاقات الموظفين ، تحقيقا للمصلحة العامة والذي يقع من ضمن المهام للحفاظ على تلك الحقوق ، مشيرا الى انهيئة الرأي تتحمل مسؤولية كبيرة في النظر بالملفات و التوصيات التي تطرح وايجاد حلول سريعة مع ما يتلائم مع الوضع العام.