2024-05-01 09:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكدت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الاثنين، أن ملاكات شعبة صيانة ناحية الطار التابعة لقطاع جنوب ذي قار أنجزت اعمال شطر وفك اختناق مغذيين في الطار والحي العسكري وتم استحداث مغذيين آخرين لناحية الطار.وقال مدير مدير فرع كهرباء ذي قار عبد المجيد علاء مجيد في بيان تلقته...

