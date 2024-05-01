2024-05-01 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي في تعاملات، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 85.86

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 81.40 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الامريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.



