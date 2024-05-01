أبرزها لقاء الزوراء وأربيل.. أربع مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

2024-05-01 09:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ 25 لدوري نجوم العراق بإقامة أربع مواجهات في بغداد والسليمانية.

وسيكون ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد مسرحاً لمباراة فريق الحدود وضيفه نفط الوسط عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وفي نفس التوقيت يستضيف ملعب السليمانية مباراة فريقه نوروز وضيفه فريق نفط البصرة.

ويلاقي فريق الزوراء على ملعبه فريق اربيل عند الساعة السادسة مساءً. واخيراً يحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد فريق امانة بغداد وضيفه فريق دهوك عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً.

ويتصدر دوري نجوم العراق، نادي الشرطة الذي رفع رصيده للنقطة 56 أمس الثلاثاء، بعد تعادله ايجابياً مع نادي القوة الجوية الذي رفع رصيده للنقطة 53 بالوصافة.

وكان اتحاد الكرة العراقي قرر تأجيل مباريات نادي الطلبة في دوري نجوم العراق لارتباط عدد من لاعبيه مع المنتخب الاولمبي العراقي في مهمته ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.