رئيس الوزراء: نؤكد التزامنا تجاه عمال العراق بتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم

2024-05-01 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عمال العراق والعالم بذكرى يومهم الأغرّ، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتكفل حقوقهم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على منصة (x)، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدّم بأطيب التهاني وأوفى التبريكات إلى العمال في العراق والعالم بذكرى يومهم الأغرّ".

وأكد، "التزام الحكومة تجاه كلّ العمال العراقيين، نساءً ورجالًا، بتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم، وتكفل حقوقهم المادية والمعنوية"، لافتا الى ان "العمال يمثلون قيمة عليا في بلدنا الذي انطلقت فيه مشاريع الخدمات والإعمار والتنمية، ولن تتوقف، بعون الباري عزّ وجلّ".