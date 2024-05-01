2024-05-01 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، عمال العراق في عيدهم، فيما أكد ضرورة العمل على ضمان حقوقهم وإقرار التشريعات.

وقال رشيد في تدوينة على منصة (X) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تحية تقدير واحترام إلى جميع عمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، مُستحضرين نضالهم وكفاحهم في بناء الوطن رغم شتى الظروف التي مرت بالبلد".

وأضاف: "بهذه المناسبة نؤكد ضرورة العمل على ضمان حقوق العمال وإقرار التشريعات اللازمة كونهم ركيزة أساسية في تحقيق التنمية وطريق البناء والإعمار، وتطوير القطاعات الإنتاجية وتنويعها، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".