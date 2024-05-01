السوداني: مشاريع الخدمات في العراق "لن تتوقف"

2024-05-01 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (1 آيار 2024)، العمال بعيدهم العالمي، فيما أكد أن مشاريع الخدمات في العراق "لن تتوقف".

وقال السوداني في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "نتقدم بأطيب التهاني وأوفى التبريكات إلى العمال في العراق والعالم بذكرى يومهم الأغرّ".

وأضاف: "نؤكد التزامنا تجاه كل العمال العراقيين نساءً ورجالا، بتوفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم، وتكفل حقوقهم المادية والمعنوية لأنهم يمثلون قيمة عليا في بلدنا الذي انطلقت فيه مشاريع الخدمات والإعمار والتنميه ولن تتوقف بعون الباري عز وجل".







