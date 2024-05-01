انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2024

2024-05-01 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8 خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء. ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2 على أساس سنوي. ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8، والأنشطة الحكومية نمت 2 في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.