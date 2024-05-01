إيران تفرض غرامة بقيمة 27 الف دولار على مواطن عراقي.. ماذا فعل؟

2024-05-01 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مسؤول إيراني في كرمانشاه غرب إيران عن فرض غرامة مالية 16.6 مليار ريال لمهرب وقود يحمل الجنسية العراقية. ووفقا لوكالة “مشرق” الإيرانية، قال المدير العام لهيئة التعزير الحكومية في محافظة كرمانشاه: إن الهيئة تعاملت مع قضية الإشراف ونقل 24 ألف لتر من البنزين بقيمة 5.541 مليون ريال لمواطن عراقي يعمل كسائق للمقطورة التي تحمل الوقود المهرب. وأضاف: وفقا للوثائق، حكمت الهيئة على المتهم بدفع 16 مليار و 624 مليون ريال حدود 27 ألف دولار كغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة البضائع بالإضافة إلى مصادرة الوقود التي تم إحباط تهريبها.