بمشاركة أكثر من 200 شركة... انطلاق مهرجان التسوق الشامل الدولي بالنجف الأشرف

2024-05-01 10:24:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان

انطلقت على أرض معرض النجف الأشرف الدولي، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان المحافظة الدولي للتسوق للعام 2024، الذي سيستمر لمدة 10 أيام بمشاركة أكثر من 200 شركة عربية وأجنبية ومحلية.

وقال مسؤول إعلام معرض النجف الأشرف الدولي، حيدر الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان النجف الأشرف للتسوق الشامل الدولي بنسخته الـ 12 الذي أقيم على أرض معرض النجف الأشرف الدولي، شاركت فيه ثماني دول عربية وأجنبية وهي ،مصر وسوريا والهند وباكستان ولبنان وتركيا وإيران والأردن، بالإضافة إلى شركات عراقية".

وأشار إلى، أن "عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغ أكثر من 200 شركة تسويقية عربية وأجنبية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات السلعية التي ترفد السوق المحلية العراقية والنجفية بصورة خاصة بمختلف البضائع".

وأضاف الموسوي، أن "المعرض يعتبر ساحة كبيرة لتلاقي أصحاب الشركات والمصانع لرفد وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي في النجف الأشرف ومنطقة الفرات الأوسط، من خلال الاطلاع على المنتجات المتنوعة للدول المشاركة"، مؤكداً أن "المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتبضع".