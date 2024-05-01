الصحة تفتح باب التعيين لخريجي إقليم كردستان من الكليات الطبية

2024-05-01 10:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التعيين لخريجي إقليم كردستان من الكليات الطبية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "على خريجي إقليم كردستان العراق من الكليات الطبية والصحية والتقنية والتمريض والمعاهد التقنية والتمريض للعام الدراسي (2022-2023) الراغبين بالتعيين، ملء الاستمارة الإلكترونية".

وأدناه رابط الاستمارة الالكترونية:

https://soft.moh.gov.iq/2024/kurdistan_g_2024_yagh14