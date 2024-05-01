أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الأربعاء
2024-05-01 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية:ننشر لكم اسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الاربعاء المصادف 1 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 5000 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 500دينارطماطم إيرانية سعر الكيلو 750 دينار باذنجان عراقي سعر الكيلو 750 دينارباذنجان ايراني سعر الكيلو 500 دينار بصل عراقي سعر الكيلو 500...
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