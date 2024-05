نجاح عملية قسطارية نوعية ومعقدة لطفل من الموصل في مركز الناصرية للقلب

2024-05-01 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مركز الناصرية للقلب عن نجاح عملية قسطارية نوعية ومعقدة للطفل مقتدى هاشم، البالغ من العمر 8 سنوات، من أهالي الموصل، والذي كان يعاني من تخصّر شديد في الشريان الأبهر. وذكر بيان للمركز تابعته شبكة اخبار الناصرية ان العملية اجراها الدكتور طلعت الجراح، أخصائي تشوهات قلب الأطفال، وبمساعدة...

