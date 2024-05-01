2024-05-01 10:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة دانة غاز للطاقة الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها اتخذت وشركاؤها الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق. وأضافت دانة في بيان لبورصة أبوظبي أن ذلك جاء بناء على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة […]

ظهرت المقالة دانة غاز الإماراتية: استئناف العمل بحقل “كورمور” إثر إجراءات ملموسة اتخذتها بغداد وأربيل أولاً على Eishan.