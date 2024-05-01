2024-05-01 10:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم الأربعاء، بمقتل مدني على يد مسلحين مجهولين في محافظة كركوك، التي سجلت أيضا وفاة امرأة بعد حرق نفسها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار من سيارة مسرعة تجاه مدني في حي 55 باتجاه منطقة الزوراء جنوبي كركوك، واردوه قتيلاً، فيما فروا الى جهة مجهولة".

واشار الى "نقل الجثة الى الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي تمهيداً لتسليمها الى ذويها"، لافتاً الى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة".

كما اشار المصدر الى "وفاة امرأة بسبب إصابتها بحروق شديدة بعد إقدامها على حرق نفسها بمادة النفط الأبيض وسط كركوك".