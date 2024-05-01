تراجع أسعار خامي البصرة بفعل خفض الإمدادات الطوعية لأوبك

2024-05-01 10:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 82 سنتا ليصل الى 85.31 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 82 سنتا ليصل الى 88.51 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

هذا واتفق العراق وكازاخستان على تقديم خطط في 30 نيسان/ أبريل الماضي توضح سبل تعويضهما عن ضخ عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً فوق الأهداف المتفق عليها في بداية العام. أرسلت الدولتان جداول بالتخفيضات.

كان تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، أعلن عن تخفيضات إنتاج جديدة في بداية عام 2024 في محاولة للحد من فائض النفط العالمي ودعم الأسعار. حقق هذا التدخل نتائجه المرجوة، إذ أدى إلى زيادة أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت لتقترب من مستوى 90 دولاراً للبرميل على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة الرئيسية.

لدى العراق وكازاخستان سجل من الفشل في الالتزام بحصص "أوبك+"، إذ تسعى الأولى لجني إيرادات لإعادة بناء اقتصادها المنهار، فيما تنشر الثانية طاقة إنتاجية جديدة.

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤها في الأول من يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل تخفيضات الإنتاج –بشكل كلي أو جزئي– خلال النصف الثاني من العام.