وزير العمل يعلن زيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار

2024-05-01 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، زيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي يزف بشرى بمناسبة عيد العمال العالمي، بزيادة راتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار".

وأشار إلى، أنه "سيتم التصويت على قرار زيادة راتب العمال المتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".