2024-05-01 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهدت ثلاث محافظات عراقية، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة باقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب.

وذكرت مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين في محافظات بغداد، الديوانية، البصرة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

وأضاف أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر اخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".











