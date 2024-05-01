اعتقال وغرامة بحق "مختل" كسر زجاج سيارة شرطة وتدخل من البرلمان: نور زهير حر

2024-05-01 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتقدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب نيسان الزاير، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، تحريك شرطة الخضر في محافظة المثنى دعوى قضائية ضد مختل عقليا لقيامه بكسر الزجاج الامامي لسيارة شرطة.

واستنكرت الزاير، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، "قيام شرطة الخضر في محافظة المثنى بتحريك دعوى قضائية ضد المختل عقليا فاضل عبد جبير لقيامه بكسر الزجاج الامامي لسيارة شرطة مما أدى الى اعتقاله ومن ثم اطلاق سراحه بكفالة 3 مليون دينار الى حين محاكمته".

وأكدت على "ضرورة احترام حقوق الانسان التي لا تجيز اعتقال او سجن المختلين عقليا وانما تحث على رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية لهم"، مبينة ان "ما قامت به شرطة الخضر في محافظة المثنى هو انتهاك صارخ لحقوق هذه الشريحة".

وتساءلت في منشورها، عن "المعايير التي توجب القاء القبض على معاق ذهني بحجة زجاج سيارة وتفرج عن نور زهير الذي سرق ما يقارب الثلاث مليارات دولار !"، متعهدة "بمتابعة هذه القضية مع الجهات المختصة لرفع الحيف والظلم الذي وقع عليه".



