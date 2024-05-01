2024-05-01 11:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تستكمل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين بإقامة أربعة لقاءات. إذ يستضيف الزوراء في ملعبه فريق أربيل، ويلتقي الحدود في ملعب الساحر أحمد راضي نظيره نفط الوسط، ويلاعب نوروز ضيفه القادم من الجنوب فريق نفط البصرة، في ملعب السليمانية بينما سيكون دهوك بضيافة أمانة بغداد على أديم ملعب المدينة […]

ظهرت المقالة دوري نجوم العراق يشهد أربع مواجهات في ختام الجولة الـ 25 اليوم أولاً على Eishan.