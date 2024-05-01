بمناسبة عيدهم.. 100 ألف دينار زيادة على رواتب العمال المتقاعدين

2024-05-01 11:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، زيادة رواتب العمال المتقاعدين 100 الف دينار.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي يزف بشرى بمناسبة عيد العمال العالمي، بزيادة رواتب العمال المتقاعدين 100 ألف دينار".

وأشار بيان الوزارة إلى، أنه "سيتم التصويت على قرار زيادة رواتب العمال المتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".