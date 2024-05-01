قادة وسياسيون يهنئون عمال العراق بعيدهم العالمي

2024-05-01 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم مسؤولون وسياسيون وقادة كتل سياسية، اليوم الأربعاء، التهاني لعمال العراق بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك للطبقة العمالية في العراق والعالم عيدهم الميمون، ونحث على ضرورة اعتماد التشريعات الكفيلة بإنصاف هذه الشريحة المستحقة مادياً ومعنوياً"، مطالباً "السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتواصل مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال واستضافة ممثليهم في جلسات لجان مجلس الوزراء أو لجان مجلس النواب للوقوف عند رؤاهم في المواضيع ذات الصلة".

ودعا "للعمل على احتراف الطبقة العمالية والكادر الصناعي من خلال التدريب والتطوير عبر برامج واضحة المعالم تتناسب مع معادلة العرض والطلب، ودعم المنتج المحلي وإلزام الدولة لمؤسساتها بشرائه ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محلياً، فضلاً عن دعم المصانع بالقروض الميسرة لإحيائها وإنشاء الجديد منها"، لافتاً إلى "ضرورة إعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل وإيجاد المعالجات اللازمة لتحريكها بالتعاون مع القطاع الخاص كذلك دعم معامل القطاع الخاص المتوقفة".

وشدد على "إلزام الشركات العاملة في العراق بتشغيل نسب كبيرة من العمالة العراقية ومراقبة تشغيل النسب المنصوص عليها تعاقدياً".

وهنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، بعيد العمال العالمي.

وقال حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ أصحاب الأيادي الكريمة بعيد العمال العالمي، ونبارك لهم كفاحهم وعطائهم وتفانيهم، فهم شريان نهضة العراق وركيزة أمنه الاقتصادي، وصناع واجهته الحضارية"، داعياً "الحكومة والبرلمان إلى إيجاد كل ما من شأنه توفير بيئة عمل صحية آمنة، ومراجعة سلم الأجور بما يحقق العدالة ويكفل لعوائلهم حياة كريمة، وحماية حقوق العامل بدءاً من حماية المنتج الوطني من الاستيراد الذي يهدد عشرات آلاف العمال بالبطالة، وسوق العمل من العمالة الاجنبية".

وأكد على "ضرورة اعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في أي نهضة تنموية، ويتوجب إيجاد التشريعات التي تنظمه وتحميه والعاملين فيه من الابتزاز والاستغلال".

وتابع "بارك الله بكل يد تكسب قوتها بالحلال، وبمن أضناهم التعب ليعيشوا بكرامة، ومن يؤدون عملهم بأمانة، ويتفانون في خدمته".

وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، التهاني لعمال العراق بمناسبة عيدهم.

وقال تميم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمال العراقيين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق التنمية، لأنهم يسهمون بنحو فاعل في تشييد البناء، بوصفهم حلقة الوصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية"، لافتا الى أن "الوزارة وضمن خططها التنموية، تسعى الى دعم طبقة العمال في العراق، العاملين في القطاعين العام والخاص، وبما يضمن حقوقهم، ويحقق ظروفاً حياتية أفضل لهم ولأسرهم، لاسيما فيما يرتبط بالضمان الاجتماعي".

وجدد تميم "تهانيه لعمال العراق بمناسبة عيدهم العالمي"، داعياً "الجهات كافة الى استثمار هذه المناسبة لتوفير كل أنواع الدعم والتمكين للطبقة العاملة، وتحقيق حياة أفضل لهم، من خلال ضمان حقوقهم واستثمار طاقاتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد، أن "الاحتفاء والاحتفال بعيد العمال، يمثل فرصة مهمة وحقيقية للوقوف على ما حققه هؤلاء الأوفياء لوطنهم، وما ساهموا فيه من دعم للاقتصاد والتنمية في العراق، لذلك فهم يستحقون الشكر والثناء".

وقدم وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التهاني لعمال العراق بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال العباسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يحتفل به العالم أجمع في الأول من أيار، وتقديراً وتكريماً للدور الكبير الذي قامت وما زالت تقوم به هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع في بناء الحضارة وتشييد صروحها المعمارية والصناعية والزراعية والخدمية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى كل العمال في العالم، والى عمال العراق على وجه الخصوص بمناسبة يومهم العالمي، والذين أثبتوا وعلى مدار تاريخهم أنهم على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وأضاف: "بهذه المناسبة نشد على أيدي جميع أبناء الطبقة العاملة في العراق لأخذ مواقعهم والقيام بدورهم الأساسي في مسيرة البناء والتقدم" ،مؤكداً على "هذا الدور المهم لهم في بناء الأوطان وتشييد مرافقها الحيوية".

كما هنأ وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، بعيد العمال العالمي.

وقال فاضل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبــارك لعمال العراق عيـدهـم العـالمـي، ونشد على أيديهم في مواصلة مسيرة البناء والإعمار في عـام الإنجازات".

وأضاف: "أحيي عمال قطاع الكهرباء وهم يبذلون جهوداً تستحق التقدير من أجل ان ينعم أبناء شعبنا بالرفاهية والإزدهار".

كما هنأ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عمال العراق بمناسبة عيدهم.

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في يومهم العالمي تحية تقدير وفخر لعمال العراق بسواعدهم بُني البلد وبجهودهم تدور اليوم عجلة الإعمار والنهوض بالواقع الخدمي".

وتابع: "نفتخر دوماً بكل الأيادي المخلصة التي تصنع الحياة وتديم العمران".