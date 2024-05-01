وزير الموارد: الخزين المائي في السدود بأفضل حالاته

2024-05-01 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- محمد الطالبي

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، أن الخزين المائي في السدود في أفضل حالاته، فيما أشار الى أن كميات المياه الداخلة للسدود أكثر من الخارجة للاستهلاك الزراعي.

وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخزين المائي في البلاد جيد، على اعتبار أننا في نهاية الموسم الزراعي وبداية موسم الحصاد ولا توجد حاجة للري في الوقت الراهن"، مبيناً أن "كميات المياه الداخلة للسدود أكثر ما يخرج منها للاستهلاك الزراعي".

وأضاف أن "سد دربنديخان يفصله 90 سم فقط على الامتلاء بشكل كامل"، موضحاً أن "السد مر بحالة جفاف قاسية لمدة أربع سنوات، أما سد حمرين المسؤول عن تأمين مياه الري لبساتين ديالى فيشهد الان أفضل المواسم الزراعية".

وأشار الى أن "الوزارة تعمل وفق خطة سليمة في توزيع المياه، تجنباً للجفاف حال حصوله بالسنوات المقبلة"، مشدداً على "ضرورة مراعاة الخزين بشكل جيد".

ولفت الى أن "المياه المخزونة عذبة وكميات الأملاح فيها جداً قليلة، وستنعكس إيجابياً على الوضع الزراعي".

وواصل أن "هناك كميات جيدة من الثلوج ساقطة في الأحواض ستصل بعد ذوبانها إلى السدود والخزانات وستعزز الخزين المائي"، لافتاً الى أن "الموسم الزراعي الحالي يسجل تاريخياً حيث حقق العراق العام الماضي إنتاجاً من محصول الحنطة تجاوز 5 ملايين و200 ألف طن، أما الموسم الحالي فيتجاوز (6) ملايين طن، نتيجة الإدارة الصحيحة للمياه واستخدام التقنيات الحديثة".