2024-05-01 11:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: سلط رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري ، الضوء على المشكلات التي تعيق عمل مجلس المحافظة، فيما أكد أن المجلس عازم على خدمة ذي قار رغم عدم امتلاكه بناية مخصصة لممارسة عمله. وقال العمري في حديث لـ”تلفزيون الناصرية”، إن “مجلس محافظة ذي قار يخوض تحديات...

