2024-05-01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن مصرع رجل بقضاء الرفاعي أثر صعقة كهربائية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الرجل يبلغ من العمر 52 سنة يسكن احد احياء قضاء الرفاعي .وضاف، انه توفي اثر سقوط احد الاسلاك الكهربائية اثناء تواجده داخل علوة للمواشي وتم نقل جثته الى الطب...

