مخبأة داخل رولات القماش.. ضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة في بغداد

2024-05-01 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، ضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة مخبأة داخل رولات القماش بالعاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية نوعية استخبارية اتسمت بالدقة والجهود الحثيثة، وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني في بغداد تمكنت قوة من مديرية أمن النجف الأشرف من ضبط نحو مليون وأربعمائة ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون مخبأة بطريقة سرية داخل رولات قماش مختلفة الأحجام يقدر عددها (440) رولة كانت معدة للتهريب عن طريق إحدى شركات شحن البضائع".

وأضاف البيان، ان "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية وتكثيف الجهد الاستخباري الذي أفضى إلى القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود بتاريخ (30-3-2024) وبحوزته وصولات باسم شركة نقل البضائع".

واكد انه، "جرى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".