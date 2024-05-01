بالفيديو.. ضبط مليون و400 ألف حبة مخدرة ببغداد مخبأة داخل رولات القماش

2024-05-01 12:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

مخبأة داخل رولات القماش.. الأمن الوطني يضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة في بغداد

بعملية نوعية استخبارية اتسمت بالدقة والجهود الحثيثة، وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني في بغداد تمكنت قوة من مديرية أمن النجف الأشرف من ضبط نحو "مليون وأربعمائة ألف" حبة مخدرة نوع كبتاجون مخبأة بطريقة سرية داخل رولات قماش مختلفة الأحجام يقدر عددها (٤٤٠) رولة كانت معدة للتهريب عن طريق إحدى شركات شحن البضائع.

العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية وتكثيف الجهد الاستخباري الذي أفضى إلى القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود بتاريخ (٣٠-٣-٢٠٢٤) وبحوزته وصولات باسم شركة نقل البضائع، وقد جرى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.