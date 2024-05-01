الشيخ همام حمودي بعيد العمال: يجب توفير بيئة عمل صحية ومراجعة سلم أجورهم

2024-05-01 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، على ضرورة توفير بيئة عمل صحية آمنة، لافتا الى أهمية مراجعة سلم أجور العمال بما يحقق العدالة ويكفل لعوائلهم حياة كريمة.

وقال الشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ أصحاب الأيادي الكريمة بعيد العمال العالمي، ونبارك لهم كفاحهم وعطائهم وتفانيهم، فهم شريان نهضة العراق وركيزة أمنه الاقتصادي، وصناع واجهته الحضارية"، داعياً "الحكومة والبرلمان إلى إيجاد كل ما من شأنه توفير بيئة عمل صحية آمنة، ومراجعة سلم الأجور بما يحقق العدالة ويكفل لعوائلهم حياة كريمة، وحماية حقوق العامل بدءاً من حماية المنتج الوطني من الاستيراد الذي يهدد عشرات آلاف العمال بالبطالة، وسوق العمل من العمالة الاجنبية".

وأكد على "ضرورة اعتبار القطاع الخاص شريكاً أساسياً في أي نهضة تنموية، ويتوجب إيجاد التشريعات التي تنظمه وتحميه والعاملين فيه من الابتزاز والاستغلال".

وتابع "بارك الله بكل يد تكسب قوتها بالحلال، وبمن أضناهم التعب ليعيشوا بكرامة، ومن يؤدون عملهم بأمانة، ويتفانون في خدمته".