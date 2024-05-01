الزوراء يطمح لاستعادة المركز الثالث عبر بوابة أربيل

2024-05-01 12:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

شدد عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، على أهمية تحقيق الفوز أمام ضيفه أربيل، عندما يلتقيه اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.

وقال رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" مباراة أربيل تعد في غاية الأهمية لفك شراكة النقاط مع زاخو واستعادة المركز الثالث في جدول الترتيب وتحقيق الفوز السادس على التوالي "، مبيناً أن" فريق أربيل من الفرق الشبابية ويضم عناصر متميزة وخطته غير واضحة لذا على اللاعبين الحذر وتطبيق توجيهات الجهاز الفني للخروج بنتيجة جيدة".

وأضاف رشيد أن" الزوراء جاهز لهذه المباراة ولكن نعاني من بعض الإصابات ومن ضمنهم اللاعبون سجاد محمد وحيدر عبد كريم والمحترف كولينز أوباري وأحمد جلال بالإضافة الى حسام كاظم " مؤكداً أن" بقية اللاعبين من بدلاء وأساسيين جميعهم على أتم الاستعداد للقاء اليوم ونطمح لتحقيق نتيجة ترضي الجمهور من حيث الأداء والنتيجة ".

وتابع رشيد أن" الهيئة الإدارية للنادي قامت بتسليم دفعتين من عقود اللاعبين ولا يعاني النادي من مشاكل مالية، وهي داعمة بشكل غير محدود للفريق في سبيل تحقيق نتائج تليق بسمعة النوارس ".