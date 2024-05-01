في يومهم العالمي.. أربيل تقدم إحصائية بوفيات وإصابات العمال خلال 2023 و2024

2024-05-01 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اتحاد العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء، إحصائية بوفيات وإصابات العمال خلال عامي 2023 و2024، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال.

وقال طارق أحمد كنابي، إداري فرع أربيل لاتحاد العمال الكوردستاني، لوكالة شفق نيوز، "في عام 2023، توفي 11 عاملاً، وأصيب 16 من عمالنا، خمسة منهم من السكان المحليين، والآخرون جميعهم أجانب".

وأضاف، أن "أربعة عمال توفوا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ثلاثة منهم محليون وواحد أجنبي".

واشار الى "انضمام 6,669 عضوًا إلى اتحاد العمال الكوردستاني، وإجراء 206 زيارات، وإغلاق 15 مشروعًا".

ودعا رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة سن قانون عصري متقدم يضمن بيئة عمل مناسبة وحياة أفضل للعمال وأسرهم.

ويوافق الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، وهي مناسبة يحتفل بها عمال العالم، ويطالبون من خلالها بحقوقهم.