2024-05-01 12:18:08 - المصدر: منصة إيشان

حينما استيقظ “أبو منتظر” في السادسة من صباح اليوم، استعدادا للذهاب إلى محله للحدادة، في محلة السيف وسط مدينة الناصرية، لم يكن يدور بخلده أن اليوم عطلة رسمية للعمال. يبتسم أبو منتظر ابتسامة ساخرة حينما يسمع ذلك، “لا عطلة لنا”، يقول الرجل الذي امتهن الحدادة منذ 30 عاما، ويضيف: “لا يمكن أن نوقف أعمالنا لمناسبة […]

ظهرت المقالة “عمال حقيقيون”: لا عطلة لنا.. الأول من أيار للبطالة المقنعة أولاً على Eishan.