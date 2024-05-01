إصابتان إثر حريق في مجمع الإطارات وسط كركوك (فيديو وصور)

2024-05-01 12:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في دفاع مدني كركوك، يوم الأربعاء، بوقوع إصابتين بحروق أثناء محاولة السيطرة على حريق في مجمع الإطارات وسط كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً في الدفاع المدني وشخص مدني أصيبا بحروق أثناء عملية السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم، في مجمع الإطارات في طريق بغداد خلف مجمع نادي الثورة الرياضي وسط كركوك".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادثة ونقلت عنصر الدفاع المدني والشخص المصاب بالحروق للعلاج".