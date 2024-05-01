2024-05-01 12:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

شهدت أربع محافظات عراقية، اليوم الأربعاء (1 آيار 2024)، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة باقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب، فضلا عن خروج العشرات من العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين في محافظات بغداد، الديوانية، البصرة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

وأضاف أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر اخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".









واشار الى "تظاهر العشرات من العمال في محافظة النجف بالرايات السود، بمناسبة عيدهم العالمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة اسوة بالاخرين، ووفقا للقوانين الدولية للعمل".

وبحسب مراسل "بغداد اليوم"، فقد "تظاهر العشرات من المواطنين عند طريق بصرة - بغداد قرب سيطرة السدرة، وقاموا بقطع الطريق المذكور، للمطالبة بالتعيينات وتوفير فرص العمل".



