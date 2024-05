السفيرة الفلندية في العراق تتعهد بدعم أهوار ذي قار: نرفض النزوح

2024-05-01 12:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت رئيس لجنة الزراعة وانعاش الاهوار في مجلس ذي قار زينب شهيد الاسدي، اليوم الاربعاء، انها التقت بالسفيرة الفلندية اثناء زيارته للاهوار يوم امس وتم بحث ملف الاهوار وكيفية دعم هذه المنطقة الطبيعية.وذكرت الاسدي لشبكة اخبار الناصرية ان “واحدا من اهم المطالب هي خلق راي عام للحافظ على...

