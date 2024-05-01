"دانة غاز" تستأنف عمليات الإنتاج في حقل "كورمور" الغازي بالسليمانية

2024-05-01 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم الأربعاء، استئناف الإنتاج في حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية.

ويأتي استئناف الإنتاج بعد 5 ايام من إيقافه، بقرار من الشركة نتيجة تعرض حقل كورمور لقصف بطائرة مسيرة اودى بحياة 4 عمال أجنبيين.

وأكدت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنها "اتخذت الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل الغاز الضخم في كوردستان".

ولفتت الى أن "استئناف العمليات التشغيلية في حقل خور مور يأتي بعد الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز الدفاعات في موقع الحقل جذرياً".

وأكد البيان، أن "الشركة الإماراتية وشركاؤها اتخذوا الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية، وبدأ تنفيذ ذلك على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق".

وكانت شركة دانة غاز أعلنت يوم الجمعة، 26 نيسان 2024، تعرُّض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل خور مور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كوردستان العراق لاعتداء بطائرة مسيرة مساء يوم، ما أدّى لتعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة.

وأدى الهجوم بطائرة دون طيار على أحد أكبر حقول الغاز في العراق إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبَّب بانقطاع كبير للتيار الكهربائي في أنحاء إقليم كوردستان.

وتسبَّب الهجوم على الحقل بمقتل 4 من موظفي المقاولين العاملين في الموقع، وإصابة 8 آخرين.